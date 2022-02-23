Bankacı kocadan, doktor eşine akılalmaz zulüm: Hesabını boşalttı, darp etti, tehditler savurdu / 23.02.22

3 yıl önce hayatlarını birleştiren İstanbulda diş doktoru olan Eda A., bankacı eşi Batuhan Ç.nin arasında maddi kaynaklı tartışma meydana geldi. Eşinden araba almak için düğünde takılan altınları bozdurmasını teklif eden Batuhan Ç., Eda A. tarafından Doktora yapıyorum bu nedenle ödeme yapacağım altınları bozdurmak istemiyorum cevabını aldı. Bankacı olan Batuhan Ç. eşinin hesaplarına gizlice girerek Eda A.nın evlenmeden önce hesabında yaklaşık 165 bin lira olduğunu bildiğini aktardı. Eda A. eşinin tehdit ve baskılarına dayanamayıp hesaplarında bulunan ziynet eşya ve yüklü miktardaki paraları devretti. Eda A., bir de eşinin ölüm tehditleriyle karşılaşınca suç duyurusunda bulundu. 44,5 yıla kadar hapsi istenen koca Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanacak.