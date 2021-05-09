Bardağı taşıran son vahşet: Yüze ve göze mermi! İsrail zulmüne küresel isyan... / 09.05.21

Ramazan ayı boyunca iftar ve teravih namazlarında Filistinlilere sistematik devlet terörü uygulayan İşgalci İsraile tekiler çığ gibi büyüyor. Zulümde sınır tanımayan İsrailin bardağı taşıran son vahşeti ise Mescid-i Aksaya girerek namaz kılan Müslümanlara saldırısı oldu. Ses bombaları ve plastik mermiler ile cemaate yapılan saldırılarda 205 kişi yaralandı. Plastik mermiyle yaralanmaların çoğunun yüz, göz ve göğüs bölgesinden olduğu ifade edildi. İsrailin Filistinlilere yönelik alçak saldırısına Türkiye başta olmak üzere dünyadan tepki yağdı...