Son dakika haberi: Kamuoyunda ‘Daltonlar’ olarak bilinen Liderliğini Beratcan Gökdemirin yaptığı suç örgütüne yönelik hazırlanan bin 676 sayfalık iddianame ortaya çıkan detaylar; çete savaşlarını da gözler önüne serdi. Liderliğini İtalya’da tutuklu bulunan Barış Boyun’un yönettiği çete ile bir dönem ortak hareket eden ‘Daltonlar’ çetesinin; rantın paylaşımı nedeniyle aralarının açılmasının ardından bir örgüt üyesini kaçırıp günlerce işkence ettikleri ortaya çıktı. Boyun’un en sadık adamının işkence görmesinin ardından çete, Beratcan Gökdemir’in yerini söyleyene 500 bin Euro ödül taahhüt ederken, SABAH, her iki çete arasında yaşanan kanlı kavgayla ilgili detaylara ulaştı.