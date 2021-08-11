Bartın ve Sinop'u sel vurdu! Yol çöktü, köprüler yıkıldı! Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı geldi... / 11.08.21

Sabah

SON DAKİKA HABERİ: Bartın ve Sinop'u sel vurdu. Şiddetli yağış sonrası Bartın-Karabük yolunda çökme meydana geldi. 2 köye ulaşım sağlayan köprüler yıkıldı. Mahsur kalan vatandaşlar AFAD ve UMKE ekiplerince kurtarılırken, 1 yaşlı kadını arama çalışmaları sürüyor. Sinop'ta ise sel suları ile toprak kaymaları meydana geldi, istinat duvarı çöktü. Ayancık'ta sel suları nedeniyle mahsur kalanların kurtarılmasına çalışılıyor. Bölgeye 3 arama helikopteri gönderildi. Araçlar sel sularından büyük zarar gördü. Karadeniz bölgesi için Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı geldi. Özellikle Sinop ve Kastamonu için 'aşırı kuvvetli' vurgusu yapıldı. İşte son dakika haberinin detayları...