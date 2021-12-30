Başak Cengiz İstanbul'da katledilmişti: Samuray kılıçlı cani vahşet anında bunları söylemiş! / 30.12.21

Son dakika: İstanbul Ataşehirde Can Göktuğ Bozun samuray kılıcı ile vahşice katlettiği Başak Cengizin ölümüne ilişkin soruşturma tamamlandı. Boz hakkında; ağırlaştırılmış müebbet ve 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianamedeki çarpıcı detaylara SABAH ulaştı. En az olay kadar can acıtıcı tanık detayı, Bozun akıl hastalığı tartışmaları ve savcılığın kritik tespiti gibi birçok önemli detay vahşetin iddianamesinde yer aldı. Dosyada, mağdur sıfatıyla yer alan tanık Kaan Ağca, spor salonuna gitmek için yürüdüğü sırada bir kadın çığlığı duyduğunu belirterek, Sese doğru koştum. Elinde kılıç olan bir erkeğin yerde yatan kadına kılıcı sokup çıkardığını gördüm. Bana, yaklaşma sana da saplarım dedi şeklinde ifade verdi. İşte son dakika haberinin detayları...