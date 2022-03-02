Başak Cengiz'i katletmişti! Samuray kılıçlı caninin psikolojik tomografisinde nihai karar / 02.03.22

Samuray kılıcı ile Başak Cengizi katleden Can Göktuğ Bozun akıl sağlığı ile ilgili Adli Tıp Gözlem İhtisas Dairesi ilk incelemesinde akıl sağlığı yerinde dedi. Bu önemli tespitin ardından Adli Tıp 4. İhtisas Kurulundan ise nihai karar geldi. Kurul adeta Can Göktuğ Bozun psikolojisinin tomografisini çekti ve Yaptığı işin farkında. Ceza sorumluluğunu etkileyecek psikopatoloji saptanmadı değerlendirmesi yaptı. Cezai sorumluluğunu ortadan kaldıracak veya azaltacak derecede herhangi bir akıl hastalığı, zeka geriliği saptanmadığı vurgulanan raporda, sanığın bulunduğu suçlara karşı cezai sorumluluğunun tam olduğu kaydedildi.