Başak Cengiz'in adını yeğeni yaşatacak / 03.12.21

Ataşehirde sokak ortasında samuray kılıcıyla vahşice katledilen Başak Cengizin ağabeyi Fatih Cengizden kardeşinin hatırasını yaşatmak için duygulandıran bir adım geldi. 5 yaşındaki kızı Hiranurun adının yanına kız kardeşi Başakın adının eklenmesi için Asliye Hukuk Mahkemesine başvurdu. Başvuru kabul edildiği takdirde Başak Cengizin adı yeğeninde yaşayacak. Cengizin adı daha önce de önce mezun olduğu Karabük Üniversitesi Mimarlık Fakültesine ardından ise ikamet ettiği Ankaranın Yenimahalle ilçesindeki Kültür Merkezine verilmişti.