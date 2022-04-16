Başak Cengiz'in ailesi Erdoğan çiftiyle buluştukları iftarı anlattı: Göz göze ağlaştık / 16.04.22

Cumhurbaşkanı ERdoğan ve eşi Emine Erdoğanın Dolmabahçe Ofisinde şiddet mağduru kadınların yakınlarıyla bir araya geldiği iftara katılan Başak Cengizin ailesi duygularını paylaştı. Kızı Başakın yaşamından bahsettiğinde Emine Erdoğanın da gözyaşlarını tutamadığını dile getiren anne Beyhan Cengiz, Başakın yaşamını ona anlattım, göz göze ağlaştık. Bana teselli verdi, Böyle acı bir olayla tanışmış olmak çok zor ama yanınızdayız hiç merak etmeyin. dedi. Çok duygusal, unutamayacağım bir andı benim için dedi.