Başka bir savaş kapıda mı? Biden'ın açıklamaları sonrası Çin'den ABD'ye gözdağı: Bizi hafife almayın / 23.05.22

Son dakika haberi: ABD Başkanı Biden, Asya ziyareti kapsamında Güney Kore ve Japonyaya ziyaretler gerçekleştirdi. Flaş bir açıklamada bulunan Biden, Çinin Tayvana saldırması durumunda buna askeri karşılık vereceklerini söyledi. Böyle bir taahüt verdiklerini dile getiren Biden, Tayvan zorla alınamaz, umarız böyle bir durum yaşanmaz ifadelerine yer verdi. Bidenın ardından Çinden açıklama geldi. Yapılan açıklamada, ABD, Çin halkının Tayvanla ilgili egemenliğini ve toprak bütünlüğünü koruma kararlılığını hafife almamalıdır denildi.