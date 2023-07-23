Depreme hazırlanan İstanbulda nüfus artışı, yoğun trafik ve betonlaşmaya dur demek isteyen AK Parti, strateji kurullarıyla özel projeler üretiyor. Yerel seçim öncesi Başkan Erdoğana sunulacak projelerden en dikkat çekeni ise tersine göç teşvik paketi. Emekliler başta olmak üzere büyükşehir yaşamından uzaklaşmak isteyenlere su ve elektrik indiriminden nakit taşınma yardımına kadar birçok destek sunulacak. Bakanlıkların koordineli çalışmasıyla hem büyükşehirler nefes alacak hem de göç edilen kentlere canlılık gelecek