Başkan Erdoğan 19 Mayıs'ta Külliye'de gençlerle buluştu... ABD'ye net mesaj: Zulme alkış mı tutayım? / 19.05.21

Son dakika bilgisine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezinde, 19 Mayıs Atatürkü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla gençlerle buluştu. Başkan Erdoğan konuşmasına Sizlerin nezdinizde milletimizin her bir ferdinin 19 Mayıs Atatürkü Anma Gençlik ve Spor Bayramını kutluyorum sözleriyle başladı. Erdoğan Bu akşam saat 19.19da Türkiyenin her yerinde vatandaşlarımızla birlikte İstiklal Marşımızı okuyacağız. dedi. Başkan Erdoğan, ABDye de Zulmü gördüğümüz yerde haykıracağız diyerek mesaj verdi. İşte son dakika açıklamaları...