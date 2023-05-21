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Başkan Erdoğan, Adıyaman'da gençlerle buluştu! Muhalefete sert tepki: İstedikleri oyu alamadılar diye hakaret ettiler / 21.05.23

Başkan Erdoğan, Adıyaman'da gençlerle buluştu! Muhalefete sert tepki: İstedikleri oyu alamadılar diye hakaret ettiler / 21.05.23

Sabah

150 Bölüm | 07:52:06
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01

Başkan Erdoğan, Adıyaman'da gençlerle buluştu! Muhalefete sert tepki: İstedikleri oyu alamadılar diye hakaret ettiler / 21.05.23

Sabah 06:06
02

Başkan Erdoğan'dan seçim mesajı: Kibir abidelerine 'yeter' diyeceğiz / 21.05.23

Sabah 02:05
03

Mehmet Kalyoncu’dan 100. yıla özel beste / 21.05.23

Sabah 00:58
04

CHP’li belediyelerden afiş skandalı! Başkan Erdoğan’ın afişlerine çirkin saldırı / 21.05.23

Sabah 01:36
05

Batı’nın bizi Anadolu’dan atma planını 104 yıl önce parçaladık / 21.05.23

Sabah 07:17
06

PKK'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na bir destek daha! "Kürdistan’ın tamamından oy alan aday olarak yarışıyor" / 20.05.23

Sabah 01:52
07

Halk TV’de ağlayan çınar skandalı... Ağaçla konuşup siyaset yaptılar / 20.05.23

Sabah 01:32
08

Nuri Sesigüzel hayatını kaybetti! İbrahim Tatlıses acı haberi duyurdu / 20.05.23

Sabah 01:25
09

Tekirdağ belediyesinde bir rezalet daha! CHP'li başkan 19 Mayıs törenlerinde skandala imza attı / 20.05.23

Sabah 00:56
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