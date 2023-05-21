Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan Adıyamanda gençlik buluşması programında konuştu. Depremzedelere yönelik hakaret paylaşımlarına tepki gösteren Erdoğan, Bugün sırf bölgeden istedikleri oyu alamadılar diye depremzedelere etmedik hakareti bırakmayanların dün milletimize neler çektirdiklerini bilmezsek yarınlarımıza güvenle bakamayız. ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan, Milletimiz 14 Mayısta bunlara gereken dersi ilk etapta verdi. Bitmedi, 28 Mayısta bunlara belini doğrultamayacakları bir dersi de vermesi lazım. ifadelerini kullandı.