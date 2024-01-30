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Başkan Erdoğan AK Parti Seçim Beyannamesi'ni açıkladı! Türkiye Yüzyılı Şehirleri İçin Gerçek Belediyecilik / 30.01.24

Başkan Erdoğan AK Parti Seçim Beyannamesi'ni açıkladı! Türkiye Yüzyılı Şehirleri İçin Gerçek Belediyecilik / 30.01.24

Sabah

150 Bölüm | 07:52:06
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01

Başkan Erdoğan AK Parti Seçim Beyannamesi'ni açıkladı! Türkiye Yüzyılı Şehirleri İçin Gerçek Belediyecilik / 30.01.24

Sabah 40:48
02

Santa Maria Kilisesi'ne düzenlenen saldırıda kullanılan silahlardan biri bulundu! DNA incelemesi başladı / 30.01.24

Sabah 00:57
03

MHP Lideri Bahçeli'den yerel seçim mesajı: DEM'den medet umanlar sandıkta hüsrana uğrayacak / 30.01.24

Sabah 06:30
04

Hatay Valisi SABAH’A anlattı! Japon görevliler 'Biz bu yıkımı 4 yılda kaldıramayız' demişti... 7 bin 275 aile evlerine kavuşuyor / 30.01.24

Sabah 00:53
05

Bakan Yerlikaya duyurdu! 923 terörist etkisiz hale getirildi / 30.01.24

Sabah 03:15
06

Bir torba un için sevinç gözyaşları / 30.01.24

Sabah 01:37
07

Murat Kurum: İstanbul'da metro gitmeyen hiçbir ilçemiz kalmayacak / 29.01.24

Sabah 00:53
08

Yeni görüntüler ortaya çıktı: İşte o anlar; Teröristler kiliseye böyle girdi / 29.01.24

Sabah 02:57
09

Gaziantep'te vahşet! Ailesine kurşun yağdırdı: 4 ölü 3 yaralı / 29.01.24

Sabah 00:47
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