Başkan Erdoğan Angola'da! "İş birliğimizi daha da geliştireceğiz" / 18.10.21

Sabah

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Luanda’da Angola Devlet Başkanı Manuel Gonçalves Lourenço ile ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantının ardından iki ülke arasında kritik anlaşmalar imzalandı. İmza töreninin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Başkan Erdoğan: "Adil bir dünya talebimiz var. Adil bir dünya için de el ele vermemiz lazım. Korkmamak gerekiyor. Korktukça bu zulüm Afrika'yı kuşatacaktır." ifadeleriyle Afrika'daki sömürge düzenine tepki gösterdi.