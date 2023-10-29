Son dakika haberleri: Türkiye Cumhuriyetinin 100. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, Anıtkabiri ziyaret etti. Aslanlı Yoldaki yürüyüşünü tamamlayan Erdoğan liderliğinde devlet erkanı, Atatürkün mozalesine ay yıldızlı çelenk bıraktı. İstiklal Marşının okunmasının ardından Anıtkabir Özel Defterini imzalayan Başkan Erdoğan, 21 yıllık iktidarımız döneminde emanetinize hakkıyla sahip çıkmaya çalıştık. Türkiyeyi, tarihinin yatırım hamleleriyle buluşturmuş bir yönetim olarak, Cumhuriyetimizin ikinci asrını Türkiye Yüzyılı ile taçlandırmakta kararlıyız. Cumhuriyetimiz, hiç olmadığı kadar güvendedir, emin ve ehil ellerdedir. ifadelerini kullandı.