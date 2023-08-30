Son dakika haberleri: Başkan Erdoğan, beraberindeki heyet ile 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Anıtkabiri ziyaret etti. Başkan Erdoğan, beraberindeki heyetle birlikte Aslanlı yoldan yürüdükten sonra Atatürkün mozolesine ay yıldız motifli çelenk bıraktı. Erdoğan, Anıtkabir Özel Defterini imzalayarak Muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkma hedefimizin sembolü Türkiye Yüzyılı vizyonunu devlet, millet el ele, azim ve kararlılık içinde hayata geçiriyoruz ifadelerine yer verdi. Anıtkabir ziyaretinin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesine geçen Başkan Erdoğan, tebrikleri kabul etti.