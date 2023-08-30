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Başkan Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı: Türkiye Yüzyılı vizyonunu hayata geçiriyoruz / 30.08.23

Başkan Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı: Türkiye Yüzyılı vizyonunu hayata geçiriyoruz / 30.08.23

Sabah

150 Bölüm | 07:52:06
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01

Başkan Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı: Türkiye Yüzyılı vizyonunu hayata geçiriyoruz / 30.08.23

Sabah 02:08
02

İstanbul Havalimanı Avrupa'da yine zirvede! / 30.08.23

Sabah 02:08
03

Zafer Bayramı'nın 101.yılı coşkusu Taksim'deki törenle başladı / 30.08.23

Sabah 02:08
04

Yeni müjdeler yakın: Abdülhamid Han Doğu Akdeniz'i fethedecek! / 30.08.23

Sabah 02:08
05

Gabon'da askeri darbe girişimi! Başkent Librevil'de silah sesleri: Seçimler iptal edildi / 30.08.23

Sabah 02:08
06

Başkan Erdoğan'dan 30 Ağustos mesajı: Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu gerçeğe dönüştüreceğiz / 30.08.23

Sabah 02:08
07

Başkan Erdoğan'dan kurmaylarına teşekkür ve talimat / 30.08.23

Sabah 02:08
08

Panama paniği büyüyor / 30.08.23

Sabah 02:08
09

Kreş sözü de unutuldu / 30.08.23

Sabah 01:42
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