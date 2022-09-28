Başkan Recep Tayyip Erdoğan Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısında açıklamalarda bulundu. Mersinde PKKnın düzenlediği hain saldırıya da değinen Başkan Erdoğan şu ifadeleri kullandı: Dün gece Mersinde PKKlı alçaklar bir polisimizi şehit etti, bir polisimizi yaraladı. Şehit polisimize Allahtan rahmet, ailesine ve emniyet camiamıza baş sağlığı diliyorum. Yaralı polisimize rabbimden şifa temenni ediyorum. Hamdolsun teröristler anında hak ettikleri karşılığı buldular. Bu teröristlerin hangisinin izini takip ederseniz ucu ya HDPye ya CHPnin gazeteci siyasetçi, sivil toplum temsilcisi diye sahip çıktığı kesimlere ya da batı ülkelerine çıkar.