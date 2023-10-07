Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 4. Olağanüstü Kongresinde coşkulu kalabalığa hitap etti. 31 Martta yapılacak yerel seçimlere vurgu yapan Başkan Erdoğan, Bugün buradan bir kez daha ilan ediyorum, büyük ve güçlü Türkiyenin doğuşuna engel olamayacaksınız. Türkiye Yüzyılına engel olamayacaksınız. İnsanlığın ortak sesi olan, hakkaniyet mücadelemizin doğuşuna engel olamayacaksınız. Dünyada asırlardır süren zulüm düzeninin çöküşüne engel olamayacaksınız. Çünkü cumhur ittifakı dimdik ayaktadır. Çünkü Türkiyenin ortak aklı AK Parti dimdik ayaktadır. Biz bu davadan, bu yoldan bu mücadeleden asla geri dönmeyiz. ifadelerini kullandı.