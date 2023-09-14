Başkan Erdoğan çağrı yaptı, yeni anayasa dosyası tekrar açıldı. 41 yıllık darbe anayasasının yerine “sivil ve demokratik bir anayasa” çalışmaları yeniden başladı. 1982 darbe Anayasasının kabul edilmesinin üstünde 41 yıl geçerken, anayasa kabul edildiği andan itibaren sürekli tartışıldı ancak bir türlü yeni anayasa konusunda başarılı olunamadı. AK Parti döneminde TBMMde kurulan Uzlaşma Komisyonu 2 yıl çalıştı. Türkiyenin yeni bir anayasaya en yakın olduğu dönem olmasına karşın yine de sonuç alınamadı.