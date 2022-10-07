Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çekya ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. CHPnin Türkiye Büyük Millet Meclisine TBMM sunduğu başörtüsü teklifine tepki gösteren Başkan Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğluna bir kez daha seslendi. Erdoğan, Aslında Kılıçdaroğlu’nun ortaya attığı bu tez, siyaseti ne kadar bilmediğini, kendisinin bir siyaset fukarası olduğunu gösteriyor. Sen dürüstsen, o zaman gel bunu Anayasa’ya alalım ki bundan sonra kimse bu işin üzerinde oynayamasın. dedi.