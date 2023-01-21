Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Roman vatandaşların bulunduğu bölgelerde yapılacak özel sosyal konut projesine ilişkin resmî sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “İlle de roman olsun… Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı Roman vatandaşlarımıza yönelik özel sosyal konut projemiz için hızla çalışıyoruz. ‘Her Roman’a Bir Yuva’ hedefiyle Romanlarımıza yakışır evler yapacağız. Modern, ferah, güvenli evler…” ifadelerini kullanarak örnek ev tasarımlarını paylaştı.