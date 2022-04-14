Başkan Erdoğan duyurmuştu! Yeni istihdam programının detayları belli oldu / 14.04.22

Başkan Recep Tayyip Erdoğanın duyurduğu ek istihdama devlet garantisiyle işbaşı eğitim programında yeni dönem başlıyor. Aktif iş gücü programlarından bu yıl 500 binin üzerinde vatandaşın yararlanması hedefleniyor. Türkiye İş Kurumunca Aktif İşgücü Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle zorunlu istihdam süresi uzatıldı. Daha önce program süresinin 2 katı olan asgari istihdam süresi 3 katına çıktı. Program düzenlenecek işyerlerinde aranan personel şartı 2 kişiden 5 kişiye yükseltildi. Kurs ve programlara katılanların en az yüzde 50sini istihdam koşulu da yüzde 70e çıkarıldı.