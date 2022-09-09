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7/24 Dinle Sabah Başkan Erdoğan, gazetecilerin sorularını yanıtladı! Yunanistan'a sert tepki: Biz anladıkları dilden konuşuyoruz / 09.09.22
Başkan Erdoğan, gazetecilerin sorularını yanıtladı! Yunanistan'a sert tepki: Biz anladıkları dilden konuşuyoruz / 09.09.22

Başkan Erdoğan, gazetecilerin sorularını yanıtladı! Yunanistan'a sert tepki: Biz anladıkları dilden konuşuyoruz / 09.09.22

Sabah

150 Bölüm | 08:17:14
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Başkan Erdoğan, gazetecilerin sorularını yanıtladı! Yunanistan'a sert tepki: Biz anladıkları dilden konuşuyoruz / 09.09.22

Sabah 02:16
02

Fenerbahçe'nin gizli kahramanı! Jorge Jesus'tan övgü dolu sözler / 05.09.22

Sabah 01:10
03

Fenerbahçe ve Beşiktaş transferde karşı karşıya geldi! / 08.09.22

Sabah 00:44
04

Ahmet Nur Çebi Rezerv Lig kararına sitem etti! "Türk futbolunun patronlarının..." / 01.09.22

Sabah 01:47
05

Beşiktaş'a C vitamini: Wout Weghorst / 06.09.22

Sabah 00:53
06

Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 'KHK' tepkisi! Biz bu ülkede siyaset yaptığımız sürece bırakamazsın / 09.09.22

Sabah 02:23
07

Bütün Türkiye onu konuşmuştu! Cem Muhammet Rektör Özkan ile tenis oynadı / 09.09.22

Sabah 02:47
08

Avrupa'da yeni krizin adı GIDA; Kış çok zor geçecek / 09.09.22

Sabah 01:16
09

Ekrem İmamoğlu parti mi kuruyor? CHP'yi karıştırdı! / 09.09.22

Sabah 02:25
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