Başkan Erdoğan: Gazi'nin askeri ve diplomatik mirasına sahip çıkan biri varsa o da biziz! / 10.11.21

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete irtihalinin 83.yıl dönümü münasebetiyle Atatürk, Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu tarafından düzenlenen anma törenine katıldı. Erdoğan, burada bir konuşma gerçekleştirildi. Erdoğan, Türkiye kuşatılmaya çalışıldı, ekonomik saldırılara maruz kaldı. Mustafa Kemalin kurduğu partinin Genel Başkanının ülkenin menfaatini korumak için büyükelçilere, yabancılara mektup yazdığını görmedik. Ama Türkiyeyi şikayet ediyor. Gazi hayatta olsaydı bunları sopa ile kovalardı. Gazi hayatta olsa bunları kapıdan sokar mıydı, onu da bilmiyoruz. dedi. Erdoğan, Atatürkün isminin istismar edildiğine dikkat çekti, Gazinin askeri mirasına, diplomatik mirasına sahip çıkan biri varsa o da biziz. ifadelerini kullandı.