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7/24 Dinle Sabah Başkan Erdoğan: Gazi'nin askeri ve diplomatik mirasına sahip çıkan biri varsa o da biziz! / 10.11.21
Başkan Erdoğan: Gazi'nin askeri ve diplomatik mirasına sahip çıkan biri varsa o da biziz! / 10.11.21

Başkan Erdoğan: Gazi'nin askeri ve diplomatik mirasına sahip çıkan biri varsa o da biziz! / 10.11.21

150 Bölüm | 07:50:44

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01

Başkan Erdoğan: Gazi'nin askeri ve diplomatik mirasına sahip çıkan biri varsa o da biziz! / 10.11.21

Sabah 02:36
02

Beşiktaş'tan golcü kararı! Devre arası Cenk Tosun... / 09.11.21

Sabah 01:07
03

Beşiktaş'ta iç transfer krizi! Larin ve Vida imzaya yanaşmıyor / 08.11.21

Sabah 01:34
04

Trabzonspor'da planlar değişti! Transferde Edgar Ie ve Djaniny detayı / 10.11.21

Sabah 01:05
05

Kıdem tazminatına devlet güvencesi: 3600 ek gösterge çalışması nasıl olacak? / 07.11.21

Sabah 01:58
06

Meral Akşener'in yalanı çöktü! Korucu başkanı dediği kişi özel güvenlik görevlisi çıktı! / 09.11.21

Sabah 01:50
07

Şehit yakını harekete geçti! İYİ Partili Lütfü Türkkan hakkında suç duyurusu / 09.11.21

Sabah 01:30
08

Bahçeli'den Lütfü Türkkan'a çok sert sözler: Şehidin bacısına küfür etmek soysuzluk, şerefsizlik, kansızlıktır / 09.11.21

Sabah 02:05
09

İYİ Parti'den yeni Lütfü Türkkan açıklaması! İstifa ya da ihraç yok! Küfürbaz vekillerine kalkan oldular... / 08.11.21

Sabah 01:56
10

3600 ek gösterge, asgari ücret ve EYT açıklaması: Bakan Bilgin tarih verdi... / 09.11.21

Sabah 01:57

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