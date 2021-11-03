Başkan Erdoğan hakkında asılsız paylaşım yapanlarla ilgili harekete geçildi / 03.11.21

Son dakika haberine göre; Başkan Recep Tayyip Erdoğan hakkında Twitterda manipülatif paylaşımlar yapan kullanıcılar ile ilgili harekete geçildi. EGMden yapılan açıklamada, Yürütülen sanal devriye faaliyetlerinde kapsamında, Twitter isimli sosyal medya platformu üzerinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan kastedilerek #ölmüş hashtagine etiket başlatıldığına rastlanılmıştır. Bahse konu hashtag etiket altında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğana yönelik hakaret, tezvirat, onur ve saygınlığını rencide edici içeriklerin yanı sıra dezenformasyon ve manipülatif niteliğinde paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 30 şahıs tespit edilmiş, haklarında gerekli yasal işlemler/çalışmalar başlatılmıştır. denildi.