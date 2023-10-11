Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Gazze Şeridini günlerdir bombalayan İsraile sert tepki gösteren Başkan Erdoğan, Bir şehrin suyunu, elektriğini, giriş çıkışlarını kesip altyapısını çökerterek camisinden kilisesine tüm ibadethanelerini yıkarak, içindeki sivillerin yaşadığı binaları bombalarla yerle yeksan edilerek yürütülen çatışma, savaş değil katliamdır. dedi. Erdoğan, Gazzeye yönelik saldırıların İsraili istenmeyen yere koyacağını belirterek, Sivil insanları kasten öldürmek, insani yardım getiren ilaçları engellemek devlet değil ancal örgüt refleksi olabilir. İsrail devlet gibi değil örgüt gibi davranırsa sonunda örgüt gibi muamele görmeye başlayacağını unutmamalıdır. ifadelerini kullandı.