Başkan Erdoğan Kabineyi topluyor: Fahiş fiyat ve kovid salgını masada / 27.09.21

Sabah

Son dakika haberler: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kritik gündem maddeleriyle toplayacağı Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısının bugün yapılması bekleniyor. Bakanlar Kurulu toplantısında özellikle son dönemde Başkan Erdoğan'ın da rahatsızlığını dile getirerek "Burada bir mağduriyet varsa devlet olarak bunun üzerine gitmek bizim borcumuz" dediği zincir marketlerin fahiş fiyat uygulamaları da kendine yer bulacak. İşte çok önemli başlıkların masada olacağı Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısından son dakika haberleri...