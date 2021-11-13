Başkan Erdoğan: Kanal İstanbul ihalesine girecek ülkeleri tehdit etmek cehalettir / 13.11.21

Çanakkalede tarihi gün. Başkan Recep Tayyip Erdoğan 1915 Çanakkale Köprüsü Son Tabliye Montaj Töreninde açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan konuşmasında: Önümüzdeki yılın en geç 18 Martında, Çanakkale Deniz Zaferimizin yıl dönümünde köprümüzü hizmete açacağız. ifadelerini kullanırken, yapılan yatırımlara sürekli karşı çıkan özellikle Kanal İstanbul ihalesine girecek ülkeleri tehdit eden CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğluna yönelik de Kanal istanbul ihalesine girecek ülkeleri tehdit etmek cehalettir dedi. İşte Başkan Erdoğanın konuşmasından öne çıkanlar...