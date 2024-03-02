AK Parti yerel seçim kampanyaları kapsamındaki miting turlarına devam ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Antalyada coşkulu kalabalığa hitap etti. Yerel seçim öncesi kurulan kirli ittifaklara da değinen Başkan Erdoğan, . CHPnin genel başkanı önce İstanbulda, Mersinde ve kimi başka yerlerde DEM ile DEMlendi. İttifak yaptı. Bu iki parti kendi aralarında yaptıkları gizli kapaklı anlaşmalarla belediye başkan adaylıklarını, meclis üyeliklerini, belediye yönetimlerini paylaştılar. Sonra da CHP genel başkanı çıkıp utanmadan bizim DEM ile ittifakımız yok diye demeç veriyor. Yalan bunların ağzına yuva yapmış. ifadelerini kullandı.