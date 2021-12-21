Başkan Erdoğan konuştu: Döviz kuru ve altın fiyatları çakıldı! / 21.12.21

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğanın açıklamalarının hemen ardından döviz ve altın piyasalarında şok düşüşler yaşandı. Açıklamalar öncesinde 18.3674ten işlem gören Dolar/TL hızla düşmeye başladı. Dolar; bugün 12 TLnin altına kadar gerileyerek, 11.09 seviyesini gördü. 20 liraya ulaşan Euro/TL kuru da 12.60a kadar indi. Bin TLyi aşan gram altın fiyatları da 714 TL seviyesine geriledi. Vatandaşların, Başkan Erdoğanın açıklamaları sonrasında akşam saatlerinde 1 milyar dolar bozdurdukları öğrenildi.