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7/24 Dinle Sabah Başkan Erdoğan küfürbaz Lütfü Türkkan'ın kirli geçmişini ortaya döktü: En ağır bedelleri ödemesi için tüm imkanları kullanacağız / 08.11.21
Başkan Erdoğan küfürbaz Lütfü Türkkan'ın kirli geçmişini ortaya döktü: En ağır bedelleri ödemesi için tüm imkanları kullanacağız / 08.11.21

Başkan Erdoğan küfürbaz Lütfü Türkkan'ın kirli geçmişini ortaya döktü: En ağır bedelleri ödemesi için tüm imkanları kullanacağız / 08.11.21

150 Bölüm | 07:50:44

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01

Başkan Erdoğan küfürbaz Lütfü Türkkan'ın kirli geçmişini ortaya döktü: En ağır bedelleri ödemesi için tüm imkanları kullanacağız / 08.11.21

Sabah 05:58
02

Başkan Erdoğan'dan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalar! Meral Akşener'e Lütfü Türkkan çağrısı: Kesinlikle partiden ihraç edilmeli / 08.11.21

Sabah 06:31
03

Mehmet Yılmazer'den, Mansur Yavaş'a tepki: Sözde demokrat ağızlı Mansur Yavaş’ın Lütfü Türkkan’a sessizliğini kınıyorum / 08.11.21

Sabah 02:48
04

AK Parti'li Hamza Dağ, CHP'li Faik Öztrak'ın İzmir yalanını ortaya çıkardı: Bir CHP klasiği... / 08.11.21

Sabah 03:04
05

Başkan Erdoğan'dan 'TRT payı' ve 'enerji fonu kesintisi' açıklaması: Kesintileri kaldırma kararı aldık / 08.11.21

Sabah 02:48
06

AK Partili Akbaşoğlu'ndan 'Lütfü Türkkan'ın vekilliğinin düşürülmesi söz konusu mu?' sorusuna net yanıt: Anayasa çok açık... / 08.11.21

Sabah 02:04
07

CHP şehit ailesine alçakça küfür eden Lütfü Türkkan'a sahip çıktı: Bu işte ağır bir provokasyon var... / 08.11.21

Sabah 02:09
08

Kalyon Holding rotaya enerji alanına çevirdi: Elektrikli araçlara batarya üretecek /08.11.2021

Sabah 00:59
09

İYİ Parti'de şehit ağabeyine küfür eden Lütfü Türkkan'ın yerine getirilen isim belli oldu / 08.11.21

Sabah 01:07

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