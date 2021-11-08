Başkan Erdoğan küfürbaz Lütfü Türkkan'ın kirli geçmişini ortaya döktü: En ağır bedelleri ödemesi için tüm imkanları kullanacağız / 08.11.21

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısının ardından ulusa sesleniş konuşması gerçekleştirdi. Konuşmasında şehit yakınına küfreden İYİ Partili Lütfü Türkkana da tepki gösteren Başkan Erdoğan, küfürbaz Lütfü Türkkanın tüm kirli geçmişini ortaya döktü. Türkkanın en ağır bedeli ödemesi için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını vurgulayan Başkan Erdoğan, Milletvekilliğinin sona erdirilmesi için bütün siyasi ve hukuki imkanları kullanacağız. Bu siyasetçi müsveddesinin milletvekili sıfatına ve o kutlu çatının altında bir dakika bile durmaya hakkı yoktur. dedi.