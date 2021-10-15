Başkan Erdoğan müjdeyi vermişti! Danıştay'dan devrim gibi ilaç kararı / 15.10.21

Sabah

Türkiye'nin İlaç ve Tıbbi cihaz sektörünün yıllardır savunma sanayii üreticilerinde olduğu gibi bir başkanlık çatısı altında toplanma talebine ilişkin müjde, mart ayında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan gelmişti. İlaç sanayiye karşı yerli imalatın artırılması ve yerlileştirmesinin sağlanmasının önünü açan bir karar da Danıştay'dan geldi. Danıştay, ithal ilaçların bedeli ödenecek ilaçlar listesinden çıkartılmasına ilişkin kararının iptaline yönelik yapılan başvuruyu karara bağladı. Ülkemizde cari açık ve dış ticaret açığının oluşmasında önemli faktörlerden biri olan ilaç ithalatının kontrol altına alınması, atıl ilaç üretim kapasitesinin aktif hale getirilerek yerli üretime geçilmesine yönelik hayata geçirilen düzenlemede kamu yararı bulunduğunu belirten Danıştay'ın emsal kararıyla ülkemizde yerli olarak üretilen ithal ilaçlar geri ödeme listesinden çıkartılabilecek.