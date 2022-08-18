Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yürüttüğü dengeli ve güven veren dış politika anlayışının izdüşümü olarak Rusya ile Ukrayna’daki savaşın sona ermesi için attığı adımlara bir yenisini ekledi. Bu aybaşında Soçi’de Rusya Lideri Vladimir Putin ile görüşen Erdoğan, Birleşmiş MilletlerBM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Lviv’de Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’le bir araya geldi. Başkan Erdoğan, “Tüm mesele, müzakere masasına giden en kısa ve adil yolu tespit etmektir” dedi. Mart ayında İstanbul’da şekillenen parametreler üzerinden müzakerelerin canlandırılmasının imkân dâhilinde olduğuna inandığını kaydeden Erdoğan, “Bu hedefe yönelik olarak her türlü desteği vermeye tekrar kolaylaştırıcı veya arabulucu rolünü oynamaya hazırız” ifadelerini kullandı. Erdoğan “Bugüne kadar olduğu gibi Ukrayna’nın yeniden imarı için gereken desteği vereceğimizi Zelenskiy’le paylaştık” diye konuştu.