Başkan Erdoğan: Onların hepsi bizim çocuklarımız! Ayrım yapmadan yola devam edeceğiz / 04.02.22

Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna ve Rusya arasındaki gerilimin düşürülmesi için Kieve giderek burada Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan, Kiev dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Önemli konulara değinen Erdoğan burada Trabzonda mikrofonu alarak konuşan küçük çocuğun sözleriyle ilgili de açıklamarda bulundu. Erdoğan, Onların hepsi bizim çocuklarımız. Bizim tek önemsediğimiz husus evlatlarımızın kendilerine, ailelerine, vatanına, milletine faydalı olmalarıdır. Nihayetinde çocuktur. dedi.