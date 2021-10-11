Başkan Erdoğan operasyon sinyali vermişti! Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, o ülkelere dikkat çekti: Dört benzemez... / 11.10.21

Sabah

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, sınır ötesine operasyon sinyali verdi. Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı Harekatı Bölgesi'nde terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan iki özel harekat polisi için başsağılığı dileyen Başkan Erdoğan, "Polislerimize yönelik son saldırı ve topraklarımızı hedef alan tacizler artık bardağı taşırmıştır. En kısa sürede gereken adımları atacağız." dedi. Peki; Başkan Erdoğan'ın açıklamasının ardından Türkiye bölgede ne gibi adımlar atabilir? Emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ, konuyla ilgili sabah.com.tr'ye özel açıklamalarda bulundu.