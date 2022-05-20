Başkan Erdoğan: Pakistan MİLGEM daha büyük iş birliklerinin habercisidir / 20.05.22

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan Pakistana MİLGEM ihracatı törenine video mesaj gönderdi. Erdoğan, Pakistan Deniz Kuvvetleri için dört adet MİLGEM sınıfı korvet inşa etmek için başlattığımız projenin salgın dönemine rağmen belirlenen takvim çerçevesinde gecikme olmadan yürümesini sağladık. İkisi Pakistanda ikisi ülkemizde inşa edilen gemilerin yapım aşamaları birer birer tamamlanıyor. Geçen yıl İstanbulda Cumhurbaşkanı Sayın Alvi ile birlikte Babür Gemisinin suya indirme törenine iştirak etmiştik. Bugün de Badr Gemisinin Karaçide yapılan suya indirme töreninin sevincini yaşıyoruz. Eylül ayında da İstanbulda Keybar Gemisi suya indirilecek. dedi.