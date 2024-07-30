Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, Paristeki Olimpiyat Açılışındaki skandal LGBT görüntülerine tepki göstererek ahlaksızlık olarak niteledi. Erdoğan, Pariste yapılmak istenen eşrefi mahlukat olan insanı hayvanlardan dahi aşağıya çekme projesidir dedi. Konuyla ilgili ilk fırsatta Papayı arayacağını belirten Başkan Erdoğan, Olimpiyatlar, insan tabiatını bozan, aileyi ifsat eden, nesillerin emniyetini ve bekasını tehdit eden sapkınlığa alet edilmiştir sözlerini kullandı.