Avrupa ülkelerinin liderleri, Avrupa Siyasi Topluluğunun AST ilk toplantısı için bugün Çekyanın başkenti Pragda bir araya geliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak TUR ile saat 10.20de, 27 Avrupa Birliği AB ülkesinin yanı sıra AB üyesi olmayan 17 Avrupa ülkesinin davet edildiği Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısına katılmak üzere, Çekyanın başkenti Praga gitti. Türk vatandaşları Başkan Erdoğanı sevgi seli eşliğinde karşıladı. Başkan Erdoğan kritik zirve öncesi Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve Ermenistan Başkanı Nikol Paşinyan ile bir sohbet etti.