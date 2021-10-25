Başkan Erdoğan rest çekmişti. Büyükelçiliklerden peş peşe geri adım

Osman Kavalanın serbest kalması çağrısında bulunarak Türk yargısı ve içişlerini hedef alan büyükelçilikler tek tek geri adım açıklamaları yaptı. Başkan Recep Tayyip Erdoğanın, istenmeyen adam ilan edilmelerinin talimatını verdiği büyükelçiler, ülkelerinin Twitter hesaplarından, Ülkelerin içişlerine karışmamaya dair maddeye riayet ediyoruz açıklaması yaptı. Başkan Erdoğan, Burası kabile devleti değil. Ya Türkiyeyi anlayacaklar ya da terk edecekler ifadeleri ile resti çekmişti. SABAH Gazetesi Okan Müderrisoğlu, gelişmeleri A Haberde değerlendirdi.