Yerel seçimler öncesi ziyaretlerine devam eden Başkan Erdoğan Rizede coşkulu kalabalığa hitap etti. Başkan Erdoğan burada yaptığı konuşmada, Türkiyeye diz çöktürmeye çalıştılar. Bunların hepsini biz sizlerle boşa çıkardık. Şer odaklarına karşı birlik içindeyiz. Türkiyeyi hiçbir şekilde esir almalarına sizinle beraber müsade etmedik. Türkiyenin son 21 yılda yazdığı başarı hikayesinin tamamı 85 milyonun her ferdidir. Siz bu kardeşinize sahip çıktınız. Biz de sizin için tüm Türkiye için samimiyetle çalıştık. Siz bize güvendiniz, teveccüh gösterdiniz. Biz de minnet borcumuzu daha fazla eser üreterek yerine getirdik dedi.