Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan Özbekistan ziyareti Esenboğa Havalimanında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, Ermenistanla normalleşme sürecine ilişkin Siz Azerbaycanla eğer ilişkileri oçumlu istikamette yürütürseniz, Türkiye olarak bizim de Ermenistanla ilişkilerimiz olumlu yönde ilerleyecektir. Henüz bu aşamaya gelinemedi. açıklamasında bulundu. Rusyanın Hersondan çekilme kararını değerlendiren Başkan Erdoğan, Hersonla ilgili olarak Rusyanın aldığı karar olumlu bir karar. dedi.