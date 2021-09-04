Başkan Erdoğan 'Salarha Tüneli'ni hizmete açtı: Rize'de 70 yıllık hayal gerçek oldu / 04.09.21

Sabah

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rize'de 'Salarha Tüneli'nin açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan Salarha Tüneli ile Rize'nin 70 yıllık hayalinin gerçekleştiğini belirtti. Başkan Erdoğan, tünel ile trafiğin önemli bir bölümünün şehir içinden çıkarılacağını ifade etti. Erdoğan ayrıca; "Ayder Yaylası'nda koruma ve yenileme projesi uygulanıyor. Ayder Yaylası'nın alt yapısı ve tüm yolları yenileniyor." dedi.