Başkan Erdoğan talimat verdi: İstanbul Boğazı'nın iki yakasında dalgalanacak / 20.08.21

Sabah

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, 23 Nisan'da İstanbul'daki Çamlıca Tepesi'nde göndere çekilen Türkiye'nin en uzun ve en büyük Türk bayrağının bir benzerinin Avrupa Yakası'na da yapılmasını gündeme getirmesinin ardından hazırlıklar başladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalarla dikilecek direğin ve göndere çekilecek bayrağın da ülkenin en büyükleri arasında yerini alması bekleniyor...