Başkan Erdoğan Türkiye Maarif Vakfı'nca düzenlenen İstanbul Eğitim Zirvesi'ne video mesaj gönderdi / 25.11.21

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Maarif Vakfınca düzenlenen İstanbul Eğitim Zirvesine video mesaj gönderdi. Başkan Erdoğan mesajında: Türkiye Maarif Vakfı mensupları büyük bir özveriyle samimiyetle çalışmalarını sürdürüyor. Türkiye Maarif Vakfı sadece FETÖcü alçakların sebep olduğu tahribatın giderilmesinde değil aynı zamanda bulunduğu ülkelerde eğitimde fırsat eşitliğinin temininde de önemli rol oynuyor. Maarif okullarımız yerel müfredatın yanısıra uluslararası eğitim sistemlerini de uygulayarak dünyanın dönüşüm ve kalkınmasında dostluğun gelişmesinde pay sahibidir. ifadelerini kullandı.