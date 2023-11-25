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Başkan Erdoğan: Türkiye Yüzyılı, kadınların yüzyılı olacaktır / 25.11.23

Başkan Erdoğan: Türkiye Yüzyılı, kadınların yüzyılı olacaktır / 25.11.23

Sabah

150 Bölüm | 07:52:06
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01

Başkan Erdoğan: Türkiye Yüzyılı, kadınların yüzyılı olacaktır / 25.11.23

Sabah 24:31
02

Ankara’da bir gürültü vakası daha... Asansör tamir eden baba oğul öldürüldü, anne yaralı / 25.11.23

Sabah 00:52
03

Bakan Göktaş: Kadına karşı şiddet, bir insanlık suçudur / 25.11.23

Sabah 00:24
04

Başkan Erdoğan: Gıda güvenliği stratejik hale geldi! / 25.11.23

Sabah 04:00
05

Sayıştay, İBB’nin ipliğini pazara çıkardı / 24.11.23

Sabah 01:20
06

Sıfır Atık Projesi tarih yazıyor / 24.11.23

Sabah 01:14
07

Kızım vatanperver bir öğretmendi / 24.11.23

Sabah 01:10
08

İşgalci İsrail’in ateşkes oyunu / 24.11.23

Sabah 01:21
09

Hollywood’da Gazze isyanı / 24.11.23

Sabah 00:22
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