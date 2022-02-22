Başkan Erdoğan uygulamanın başlayacağı tarihi açıkladı: Elektrikte yeni düzenleme nasıl olacak? / 22.02.22

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Afrika ziyaretinde uçakta basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Başkan Erdoğan, elektrik faturası ve elektrik düzenlemesi hakkında açıklamalar yaptı. Erdoğan, yeni uygulamaya 1 Mart itibarıyla geçmeyi planladıklarını aktararak, 210 kilovatsaate kadarki indirimli tarifede ve 210 kilovatsaatin üstündeki birim fiyatlarda vatandaşlarımızın lehine olacak yeni bir düzenleme imkânı üzerinde şu anda çalışılıyor. dedi. İşte son dakika haberinin detayları!