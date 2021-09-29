Başkan Erdoğan ve Putin'den Soçi'de kritik görüşme! "Attığımız adımlardan dönmemiz mümkün değil" / 29.09.21

Sabah

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Soçi'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi. İkili görüşme öncesi kameralar karşısına geçerek açıklamalarda bulundu. Putin, görüşmeye ilişkin açıklamasında, "Erdoğan ile görüşmelerimiz her zaman sorunsuz geçmiyor. Ancak ilgili kurum ve kuruluşlarımız uzlaşı bulabiliyor." dedi. Başkan Erdoğan ise, "Suriye'de barış Türkiye-Rusya ilişkilerine bağlı" diye konuştu.