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Başkan Erdoğan verilen sözlerin tutulacağını vurguladı: Gençlere ÖTV müjdesi hayata geçilecek / 26.08.23

Başkan Erdoğan verilen sözlerin tutulacağını vurguladı: Gençlere ÖTV müjdesi hayata geçilecek / 26.08.23

Sabah

150 Bölüm | 07:52:06
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Başkan Erdoğan verilen sözlerin tutulacağını vurguladı: Gençlere ÖTV müjdesi hayata geçilecek / 26.08.23

Sabah 02:00
02

Cennet koyda sorunlar yumağı / 26.08.23

Sabah 00:59
03

Suriye’nin kuzeyinde Türkçe seferberliği / 25.08.23

Sabah 01:10
04

Başkan Erdoğan: Halkımız muhalefetten şu soruların cevabını bekliyor millete hesap verin / 25.08.23

Sabah 02:41
05

Garih cinayetınin üzerinden 22 yıl geçti sırlar çözülemedi / 25.08.23

Sabah 01:40
06

Böyle ceza görülmedi / 25.08.23

Sabah 00:48
07

“TEKNOFEST’e muazzam ilgi bekliyoruz” / 25.08.23

Sabah 01:59
08

Malazgirt Zaferi’nin 952’nci yılı kutlanıyor / 25.08.23

Sabah 02:09
09

Kalbi Türkiye için atanlara kapımız açık / 25.08.23

Sabah 03:41
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