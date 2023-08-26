Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında önceki gün gerçekleştirilen Genişletilmiş İl Başkanları toplantısında gençlere vaat edilen cep telefonu ve bilgisayarlarından vergi alınmaması sözünün yerine getireceği ve konunun ilk kabine toplantında değerlendirileceği belirtildi. 15 model üzerinde çalışılan kampanyadan Türkiyede üretilen markaların yararlanacağı dile getirildi. 7 Ekimde gerçekleşecek AK Partinin olağanüstü kongre süreciyle ilgili değişim mesajı veren Erdoğan, 7 Ekim için tüm teşkilat heyecanlı tazelenme olacak kadrolar değişecek diye konuştu.