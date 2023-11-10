Son dakika haberleri: Anayasa Mahkemesinin Can Atalay’la ilgili verdiği ihlal kararına karşın Yargıtay 3. Dairesi bir ilke imza attı. AYMnin Anayasa’yı ihlal ettiğini ve yetkisini aştığını belirten Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Atalay hakkında ihlal kararı veren Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında da suç duyurusunda bulundu. Başkan Erdoğan, Özbekistan dönüşü uçakta konuyla ilgili ilk kez açıklamalarda bulundu. Yargıtayın aldığı kararın asla bir kenara atılamayacağını belirten Başkan Erdoğan, Anayasa Mahkemesinin kararına karşı Yargıtay da şu anda demiştir ki Sen yüksek mahkemeysen ben de yüksek mahkemeyim ve yüksek mahkeme olarak da şu anda sizinle ilgili bir yaptırımı ben de talep ediyorum. Bu talebinin gereğini bekliyor ve bu talebine karşı bunun gereğini yerine getirecek olan merci neresiyse o merciden bu talebini istiyor ifadelerini kullandı.