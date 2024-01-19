Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan Uluslararası Hadis Araştırma Takdim ve İcazet Merasiminde yaptığı konuşmada, Filistin ve Gazze halkı başta olmak üzere dünyanın dört bir yanında zor günler geçiren, zulme uğrayan tüm kardeşlerimizin Allah yardımcısı olsun diye dua ediyoruz. 48 ay süren bu titiz çalışmalar neticesinde ortaya 12 ciltlik yeni bir külliyat çıktı. Sünen-i Tirmizi’nin bu yeni nüshasının özellikle hadis ilmiyle iştigal edenler için başucu kaynaklarından biri olacağına inanıyorum dedi.